Aksaray'da Alkollü Sürücüye 5 Yıl Ehliyet Yasağı ve 56 Bin Lira Ceza

Aksaray'da üçüncü kez direksiyon başında alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 5 yıl el konularak, 56 bin 31 lira para cezası kesildi. Kameraları görünce polis aracının arkasına saklanan ve polisin zorla çıkardığı şahıs, bu kez de tişörtünü kafasına geçirip kameramana küfretti.

Olay, Tacin Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kontrol yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 06 DZG 989 plakalı araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Duran araç sürücüsü İzzet K.'nın ehliyet ve ruhsat kontrolünü yapan ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis memuru şahsı alkol kontrolüne tabi tuttu. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 1.58 promil alkollü çıkarken, yapılan sorgulamasında şahsın ehliyetinin de olmadığı, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Üçüncü defa alkollü olarak direksiyon başında yakalanan sürücü, karşısında basın mensuplarını görünce polis aracının arkasına saklanarak gazetecilere "Çekmeyin" diye seslendi. Polis memurları tarafından aracın arkasından çıkarılan sürücü, bu kez de tişörtünü kafasına geçirerek kendini kamufle etmek istedi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis aracına götürülürken bu sırada gazetecilere küfretti. Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 37 bin 354, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 56 bin 31 lira para cezası kesildi. Şahsın aracı olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edilirken, sürücünün daha önce 2 yıl el konulan ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. - AKSARAY