Aksaray'da Alkollü Sürücüden Şaşırtan Savunma

Aksaray'da alkollü halde direksiyon başında polise yakalanan sürücü, önce cips jelibon almaya çıktığını söyledi sonra "O ara bir bira içeyim dedim siz denk geldiniz" dedi. Sürücü, 1.82 promil alkollü çıktı.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 68 AFV 301 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen İbrahim O. (37) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan kontrolde sürücü 1.82 promil alkollü çıkarken, sürücünün bahanesi polis memurlarını da şaşırttı. Önce çocuklara cips jelibon almaya çıktığını iddia eden alkollü sürücü, devamında, "O ara bir bira içeyim dedim siz denk geldiniz" dedi. Alkollü sürücüye 11 bin 622 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el kondu. Yasal sınırın 3 katını aştın alkollü yolduğu için sürücüye adli işlemde yapılırken, şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. - AKSARAY