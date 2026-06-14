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Tabancayla evine ateş açtı, kadın ve çocukları KADES çağrısı ile polis kurtardı

Tabancayla evine ateş açtı, kadın ve çocukları KADES çağrısı ile polis kurtardı
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Aksaray'da aşırı alkol alan Vedat Ç., eşini tabancayla öldürmekle tehdit edip havaya ateş açtı. KADES ihbarıyla 2 dakikada olay yerine gelen polis, şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra evine giden şahıs, eşinin tabancayla öldürmekle tehdit ederek havaya ateş açtı. KADES ihbarı üzerine 2 dakika içerisinde adrese ulaşan polis şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yukarı Mahallesi Davun sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra evine gelen Vedat Ç., eşi ve çocuklarına karşı bağırarak tehditler savurdu. Evde bulundurduğu tabancayı alarak eşi Alev Ç.'yi öldürmekle tehdit eden Vedat Ç. daha sonra elindeki tabancayla kapı önüne çıkarak rastgele ateş açtı. Korkan kadın telefonunda yüklü Kadın Acil Destek Sistemi'ne (KADES) bastı. KADES alarmının Güzelyurt İlçe Emniyet Amirliğine ulaşmasıyla 2 dakika içerisinde adrese intikal eden polis ekipleri şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Polis ekipleri şahsın ateş açtığı tabancayı da evin bahçesinde bulunan asma altında bulurken, gözaltına alınan şahıs ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada 1.08 promil alkollü olduğu belirlenen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Büyük korku yaşayan kadın ve çocuklar ise yakınları ve mahalle sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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