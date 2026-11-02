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Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eşini öldüren kişi, polisi arayıp kendini ihbar etti

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Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eşini öldüren kişi, polisi arayıp kendini ihbar etti Haber Videosunu İzle
Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eşini öldüren kişi, polisi arayıp kendini ihbar etti
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Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, olayın ardından babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, olayın ardından babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti.

Olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi 102. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden bıçakladı. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ihbarda bulunan eski kocayı da babasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Şefika Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan, acı haberi alan ölen kadının annesi ve ablası olay yerinde fenalık geçirdi. Çığlıklar atarak feryat eden anne ve abla polis ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatılırken çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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