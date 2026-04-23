Aksaray'da 3 araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Aksaray'da 1'i hafif ticari, 2'si otomobil 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Güzelyurt ilçesi yolu Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan R.Ş. (29) idaresindeki 68 AGB 103 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesi istikametine seyreden H.E. (53) yönetimindeki 42 B 6782 plakalı otomobile, bu otomobil de yine aynı istikamete seyreden K.İ. (40) idaresindeki 68 ADB 687 plakalı otomobile çarptı. 1'i hafif ticari 2'si otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı