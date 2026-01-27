Kararın açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı

2023 yılında Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Bekdik köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasına ilişkin davada karar duruşması bugün Aksaray Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Selçuk Düğer'e 1 kişiyi öldürme ve 1 kişiyi yaralama suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası verdi.

ADLİYE ÖNÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Kararın açıklanmasının ardından ise adliye önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ: 4 YARALI, 12 GÖZALTI

Polis, dağılmaması üzerine kalabalık gruba biber gazıyla müdahale ederken, kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Söz konusu dava, 29 Aralık 2023 tarihinde Sarıyahşi ilçesi Bekdik köyünde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin açılmıştı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, Ankara'dan köydeki arazilerini sürmek için gelen Fethi Düğer (52) ile kardeşi İsa Düğer (47) ve yakınları Selçuk Düğer (44) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk Düğer'in tabancayla ateş ettiği iddia edilmişti. Olayda Fethi Düğer hayatını kaybetmiş, kardeşi İsa Düğer ise yaralanarak Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.