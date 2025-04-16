Akhisar'da Yasadışı Kenevir ve Kaçak Kazı Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahsın ikametinde ve arazisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada yasadışı kenevir yetiştirdiği ve kaçak kazı yaptığı belirlenirken, şahıs 2 ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesinde H.Ö. (E/69) adlı şahsın ikametinde ve arazisinde kenevir yetiştirdiği ve kaçak kazı yaptığı duyumu alınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri alınan adli arama kararı gereği yapılan aramada; 20 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet dedektör, define aramak için kullanılan 2 adet bakır çubuk ele geçirdi.

Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda H.Ö. gözaltına alınarak hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA