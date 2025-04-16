Akhisar'da Yasadışı Kenevir ve Kaçak Kazı Operasyonu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada yasadışı kenevir yetiştirdiği ve kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şahıs, ruhsatsız iki tabanca ile suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahsın ikametinde ve arazisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada yasadışı kenevir yetiştirdiği ve kaçak kazı yaptığı belirlenirken, şahıs 2 ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesinde H.Ö. (E/69) adlı şahsın ikametinde ve arazisinde kenevir yetiştirdiği ve kaçak kazı yaptığı duyumu alınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri alınan adli arama kararı gereği yapılan aramada; 20 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet dedektör, define aramak için kullanılan 2 adet bakır çubuk ele geçirdi.
Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda H.Ö. gözaltına alınarak hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA