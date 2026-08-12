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Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 bin 951 sentetik ecza hapı ile metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 bin 951 sentetik ecza hapı ile metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 10 Ağustos'ta düzenlenen planlı operasyonda C.Y. (44) ve R.S. (39) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 30 bin 951 sentetik ecza hapı, 41,81 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca ve 13 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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