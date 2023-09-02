Akhisar'da Silahlı Olay: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Manisa'da bir kişi, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu 47 yaşındaki kadın ve 20 yaşındaki kızı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, iki kadını da tabancayla vurduktan sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 47 yaşındaki kadın ile saldırgan şahıs hayatını kaybederken, 20 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha U. (47) ve kızı Cansu D. (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla Meliha U. ve Cansu D'ye ateş açan Mızrak, ardından intihar etti.

TARTIŞMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre dün saat 21.30 sıralarında Veysel Mızrak, 45 AAD 65 plakalı otomobili ile Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak üzerinde Hilal Üst Geçidi yanında park halinde beklerken yanından geçen Meliha Uludağ ve Cansu Dönmez ile tartışmaya başladı.

İKİSİNİ DE VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından Veysel Mızrak'ın yanında bulundurduğu tabanca ile ilk olarak Meliha Uludağ'a ardından Cansu Dönmez'in kafasına ateş ettiği iddia edildi. İki kişiyi vuran Veysel Mızrak son olarak silahı kafasına dayayarak ateş etti.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Olayın ardından görgü tanıklarının ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel Mızrak (47) ve Meliha Uludağ'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ağır yaralı Cansu Dönmez (20) ise 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcısının incelemesi ardından hayatını kaybeden 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.