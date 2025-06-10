Akciğer Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kıdemli Başpolis Memuru Uğurlandı

Akciğer Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kıdemli Başpolis Memuru Uğurlandı
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Antalya'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Kıdemli Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Emniyet mensupları ve ailesinin katıldığı törende Bozkurt'un cenazesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Antalya'da Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emniyetin bahçesinde düzenlenen törenle uğurlanan Bozkurt'un cenazesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Kıdemli Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt (49) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda tören düzenlendi. Meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirilen Bozkurt, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt'un cenazesi, 11 Haziran'da memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Gövdeli Karadut Mahallesi'ndeki camide öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verilecek.

1976 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dünyaya gelen Yemliha Bozkurt, 2001 yılında Malatya Polis Okulu'ndan mezun olarak meslek hayatına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde başladı. Sırasıyla Sivas, Muğla ve Antalya Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulunan Bozkurt, evli ve iki çocuk babasıydı.

Cenaze törenine, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Bozkurt'un eşi Şengül Aygün Bozkurt, çocukları İrem Tuğba ve Alperen Bozkurt ile çok sayıda meslektaşı katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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