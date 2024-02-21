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Akçadağ'da 13 Bin 464 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapılan operasyonda, 13 bin 464 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 13 bin 464 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi'nde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ikamette ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Akçadağ Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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