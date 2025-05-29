Kayseri'de Akaryakıt İstasyonunda Görevliye Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Akaryakıt İstasyonunda Görevliye Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevliyi darbeden 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, servis sürücüsünün müşteriye çarpma riski sonrası görevliye hakaret etmesiyle başladı. Saldırıya uğrayan pompa görevlisi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler hakaret ve tehditlerle olay yerine geri döndü. Tutuklanan 3 kişinin işlemleri tamamlandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevliyi döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre aracını geri manevra yaptığı esnada müşteriye çarpmak üzereyken uyarılan ve müşteriye hakaret eden servis şoförü A.G., benzinlik çalışanı B.G. isimli kadın ve pompa görevlisi A.M.'ye de hakaret etti. Görevli personel tarafından uyarılmasına rağmen hakaret ve tehdit etmeye devam eden servis sürücüsü, daha sonra yakınlarını alarak benzinliğe geri geldi ve B.G.'yi darbetmek istedi. Grup, kavgayı ayırmak isteyen pompa görevlisi A.M.'ye sadırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren A.G. (24), İ.G. (26) ve H.A.'yı (25) yakaladı. Emniyetteki işlemlerininardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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