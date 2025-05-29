Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisini döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı

Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisini döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı
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Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisini döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı Kayseri'nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompa görevlisini döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı.

Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisini döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompa görevlisini döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre aracını geri manevra yaptığı esnada müşteriye çarpmak üzereyken uyarılması üzerine müşteriye hakaret eden servis şoförü A.G., benzinlik çalışanı B.G. isimli kadın ve pompa görevlisi A.M.'ye de hakaret etti. Görevli personel tarafından uyarılmasına rağmen hakaret ve tehdit etmeye devam eden servis sürücüsü daha sonra yakınlarını alarak benzinliğe geri geldi ve B.G.'yi darp etmek istedi. Grup, kavgayı ayırmak isteyen pompa görevlisi A.M.'ye saldırırken, pompa görevlisi darp sonucunda hastanelik oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren A.G. ve H.A.'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerininardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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