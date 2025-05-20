Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
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Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç bir kadının akaryakıt istasyonunda darp edildiği görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu. Vahim olayın ardından harekete geçen emniyet, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir kadının darp edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Edinilen bilgilere göre, Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda P.D. (46) isimli kadın, S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) tarafından darp edildi. Olayın ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Muğla Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında devletimizin kararlı duruşu vardır" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Bunların eşiktekinden beşiktekine mezardakine kafa s2n

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