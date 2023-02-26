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Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda akaryakıt istasyonu alev alev yandı.

Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda akaryakıt istasyonu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

D-650 kara yolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan istasyondaki yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesine kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde akaryakıt istasyonunun ofis bölümleri ve bir benzin dolum noktası kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - 3. Sayfa

Sakarya Arifiye 3. Sayfa Haberler

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