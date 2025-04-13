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Akaryakıt Dolum Tesisindeki Tatbikat Korkuttu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt tesisinde gerçekleştirilen tatbikat sırasında yükselen alevler, vatandaşlarda panik yarattı. Olayın tatbikat olduğu anlaşıldığında ise halk rahat bir nefes aldı.

Akaryakıt dolum tesisinde tatbikat korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt tesisinden yükselen alevler vatandaşları korkuttu. Olayın tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat nefes aldı.

Olay, 14.00 sıralarında Güney mahallesinde bulunan Opet'e ait dolum tesisinde meydana geldi. Tesisten dumanların ve alevin yükseldiğini gören vatandaşlar acil çağrı merkezine haber verdi. Ancak olayın tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Alevlerin tatbikat sebebiyle planlı olarak yakıldığı öğrenilirken, Körfez'in üzerini siyah duman kapladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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