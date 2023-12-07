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Akademisyen odasında ölü bulundu

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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli olan Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin odasında ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Akademisyen odasında ölü bulundu

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde yüksek lisans öğrencisi hocası Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin adasına girince hocasının masanın altına düşmüş olduğunu gördü. Durumun diğer hocalara bildirilmesi üzerine odaya gelen arkadaşları Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın ardından 112 ve polis ekipleri fakülte binasına sevk edildi.

Polis odada incelemelerde bulunurken Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtiliyor.

Olayın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı fakülte binasına gelerek bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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