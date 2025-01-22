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AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir

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AK Partili Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

"BU OTEL BOLU BELEDİYESİ'NİN SINIRLARINDA DEĞİLDİR"

Faciaya ilişkin ihmal tartışmaları sürerken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında konuşan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. İl belediye başkanı kendi sınırları içinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer dışarda bir köy içindedir. O köy il özel idaresi sınırları içindedir. Bolu Belediye Başkanı orada bakkal bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur.

"TURİZM BELGELİ İŞLETMELERİN DENETİMİ BAKANLIĞA AİTTİR"

Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsa idi Bolu Belediye Başkanı çok rahat işlem yapabilirdi. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm bakanlığı bu yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütebilir. Örneğin, bir yangın denetimi ile ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi'nden isteyebilir. Belediyeler sadece inşaat ve yapı ruhsatı verebilir. Bu otel belediye sınırları dışında olduğu için ruhsat il özel idaresi vermiştir."

AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıDogrular:

Ak koyunlar nerde? Ses çıkmıyor. Yüzsüz cahiller

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Haber YorumlarıÖmer:

AKP' nin derdiide Bolu belediyesini suçlamak. Turizm bakanı istifa ettirilip yarğılanmalıdır.

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Haber YorumlarıErkan:

Memlekette hukuk partiliye göre işler oldu. Allah korkusunun değil kul korkusunun hakim olduğu bir adalet sistemi hüküm sürer oldu. Şu fani dünyada hiç ölmeyecek gibi hareket edenlerin haline acıyorum sadece dünyayı ahirete değişmişler.

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Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Daha kimin sorumluluğunda olduğunu netleştiremiyor devletimiz. Sorumlu kimse tutuklanmalıdır. Belediyeyse, başkan ve ilgili birim sorumluları; Bakanlıksa, Bakan ve ilgili birim sorumluları tutuklanmalıdır. 79 insanın ölümüne sebep olmanın bedeli sadece istifa olmamalıdır. Ülkemizde adalet tesis edilmeli. Adalet mülkün temelidir. Güçlü devlet, adil olan devlettir. Yanan günahsız çocuklar hürmetine Allah sorumluları cezasız bırakmasın inşallah

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Şamil tayyar doğru tespitler yapıyor

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Haber YorumlarıSefa Altun:

AK-KURT-DEM TROLLLER DUYDUNUZMU....

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Haber YorumlarıHüseyin Güngör:

bakan istifa cüretini göster bir ilki yap yeter artık bıktık sizden git hotellerinin başina

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Gevşek koltuk gidince coşuyorsun tatil yerinde bir itfaiye aracı olmazmi madem şehre okadar uzak

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

KAYDIRAK !!!

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Haber YorumlarıCahillikBasaBela:

Trollll arkadaşlar her yerde yazdı çizdi yok Bolu belediyesi şöyle yok böyle , al işte siz şamil tayyardan iyimi bileceksiniz hadi bunuda karalayin :DDDD

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