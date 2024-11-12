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AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu

AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cansız bedeni gölette bulundu. Göletten çıkartılan Civelek'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'ten yakınları dün itibariyle haber alamadı. Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı.

AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI GÖLETTE YOĞUNLAŞTI

Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı. Gece boyunca Civelek'ten bir ize rastlayamayan ekipler, arama faaliyetlerini sabah saatlerinde de sürdürdü. Havadan dron ile gölette de botlarla yapılan çalışmalar sonucunda Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı. JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek'in cenazesi, göletten çıkartıldı.

AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek'e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu. Üç çocuk babası Civelek'in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kul millet yetim hakkı yemeyen milletin malını israf edip çalıp çırpmayan eşe dosta yandaşa peşkeş çekmeyen, yandaşı eş dost akrabayı değil hakkı olanı işe alan bu dünyadan göçüp hakkın rahmetine kavuşan ahlaklı adaletli milleti birbirine düşürmeyen halkına hakaret etmeyen doğru yoldan hiç ayrılmayan kullar Allahın c.c. mübarek güzel kullarıdır Allah böyle kullarına cennetin en iyi yerinden bir köşe nasip ihsan eder İnşallah

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