AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ak Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

AK PARTİ'NİN SEÇİM PROGRAMINA SİLAHLI SALDIRI

Alınan bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kalabalığa yaklaşan beyaz bir jipin kapısından sarkan bir kişinin silahla ateş açtığı, jipin daha sonra hızla uzaklaştığı görüldü.