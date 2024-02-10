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AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, beyaz bir jipin kapısından sarkan bir kişinin silahla kalabalığa doğru ateş açtığı, ardından jipin olay yerinden kaçtığı görüldü.

Ak Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

AK PARTİ'NİN SEÇİM PROGRAMINA SİLAHLI SALDIRI

Alınan bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kalabalığa yaklaşan beyaz bir jipin kapısından sarkan bir kişinin silahla ateş açtığı, jipin daha sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Küçükçekmece AK Parti 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Dursun ÖZÇATAL:

Geçmiş olsun tez zamanda yakalanır inşallah adalet önünde hesap versin.

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Mark Kolçak:

Suçu işlemiş kişi televizyona çıkmalı şunu demeli "yaptığım şey bir hataydı aman aman kimse bu hatayı tekrarlamasın". Böylelik gelecekdeki bu tür olaylar belki önlenebilir ?

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