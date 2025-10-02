Milletvekili Gürcan Trafik Kazası Geçirdi

Eskişehir'de AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın yaralandığı kazayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Ayşen hocanın ekibinin aracının çarptığı araba savruldu. Hocamızın göğüs kısmında, kemer taktığından dolayı bir ağrısı var. Aksilik çıkmazsa büyük bir ihtimalle yarın taburcu olacak" dedi.

Doğanca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sırasında Milletvekili Gürcan'ın makam aracının arkasında seyir halinde olan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, ambulansla birlikte hastaneye geldi.

"Ayşen hocanın ekibinin aracının çarptığı araba savruldu"

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, "Ayşen hocayla Ankara'dan peş peşe yola çıktık. Ayşen hocanın ekibinin aracı, tali yoldan çıkan arabaya çarpt. Araba savruldu. Öndeki araç bayağı bir sıkıntı yaşadı. Orada bir vatandaşımız vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Şu an acil, sıkıntılı bir durum yok. Ayşen hocamızın göğüs kısmında, kemer taktığından dolayı bir ağrısı var. Tomografi çekildi, istirahate alındı. Biraz daha burada kalacak. Aksilik çıkmazsa büyük bir ihtimalle yarın taburcu olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR