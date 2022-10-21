AK Parti'de bir istifa daha mı geliyor? Fakıbaba'nın paylaşımını beğenen isimden açıklama var

Dün sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaparak partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın gönderisini beğenenler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da var. Atalay'ın bu hamlesi "O da mı istifa edecek?" sorularını gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Atalay, "Beğenim sehven olmuştur" dedi.

AK Parti'de geçmiş dönemlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak da görev yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti. Ahmet Eşref Fakıbaba istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

FAKIBABA'NIN İSTİFA PAYLAŞIMI

Manidar bir paylaşımla istifasını duyuran Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için ana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur" ifadelerine yer verdi.

BİR İSTİFA DAHA MI GELİYOR?

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. O iddia AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın da istifa edeceği yönünde... Bu iddiaları güçlendiren tez ise Atalay'ın Fakıbaba'nın istifa paylaşımını beğenmesi...

ATALAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası Atalay cephesinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Sn Fakıbaba'nın Ak Parti'den ayrıldığına dair bildirimine beğenim dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.