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Ailesini Katleden Polis Memurunun Önceki Güvercin Kurtarma Hikayesi

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Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun, 2017 yılında yaralı bir güvercini kurtardığı ve bu eylemden dolayı vicdanen rahatladığını belirtmesi dikkat çekti.

Ailesini katleden polis memuru 8 yıl önce güvercin kurtarmış

Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun 2017 yılında yolda gördüğü yaralı güvercini kurtarıp "vicdanen çok rahatladım" dediği öğrenildi

ADANA - Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun 2017 yılında yolda gördüğü yaralı güvercini kurtarıp "vicdanen çok rahatladım" dediği öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmit Tehçi, dün önce eşi Ferdana Teçhi'yi evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf, kaynanası Hüsne ve halası Semiha Teçhi'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonrada etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş ormanlık alana atmıştı. Kendi ailesinden 5 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren polis memuru Tehçi'nin 2017 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde görev esnasında yol kenarında yaralı güvercin bulduğu ve onu ekip aracına alıp polis merkezine getirerek tedavi ettiği ortaya çıktı.

"Güvercini kurtardığı için vicdanı rahatlamış"

Polis memuru Tehçi, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Onu incitmeden içeriye aldım. Karnını doyurduktan sonra kanadından yaralı olduğunu gördük. Antibiyotik krem ile yaklaşık 10 dakika ovaladıktan sonra güvercin kendine gelmeye başladı. Yaklaşık yarım saatten sonra güvercinin polis merkezinin yanında bir ağacın üzerine bıraktık. Oradan da uçtu. Vicdanen çok rahatladım" diye konuşmuştu.

Ailesini Katleden Polis Memurunun Önceki Güvercin Kurtarma Hikayesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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