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Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi

Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T. 'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi

AİLESİ CENAZEYİ KABUL ETMEDİ

Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

ADAPAZARI'NA DEFNEDİLDİ

Genç kadının cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'ne öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.

Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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