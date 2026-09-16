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"Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İstanbul merkezli yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.

İstanbul merkezli yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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