Ailelerden tepki: Yakınlarımızı bulun!

1) AİLELER GÖZYAŞLARIYLA YAKINLARININ BULUNMASINI İSTEDİLER

Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtınada batan 'Kafkametler' adlı Türk gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışması sürerken aileler, Bozhane Limanı'na gelip çalışmaları izledi. Çalışmaların yetersiz olduğunu öne süren aileler, tepki gösterip yakınlarının bir an önce bulunmasını istedi.

3 gündür arama çalışmalarını takip ettiğini ifade eden geminin 3'üncü kaptanı Berke Çamurtaş'ın babası Güngör Çamurtaş, batan geminin bir bölümünün bulunduğu alanı göstererek, çalışmaların yetersiz olduğunu söyledi. Çamurtaş, "Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Çalışmalar bence yetersiz, 40 tane dalgıç olduğu söyleniyor burada. Bizi dün oraya götürdüler 3 tane dalgıç gördük. Gemi 15 metre derinlikte, karaya 20 metre uzaklıkta. Neden ulaşılamıyor? 70 metre derinlikte değil ki. Fosforlarla aydınlatma yapıp yol açılacakmış, halat çekin, geminin girişlerine halatla tutunarak tekrar çıksın dalgıçlar. Bu kadar zor mu bu işler? İcraat istiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

'ÖLÜ YA DA DİRİ, OĞLUMU İSTİYORUM'

Ömer Hebip'in aynı adı taşıyan babası Ömer Hebip ise "4 gündür burada kalıyoruz. 4 gündür perişanız" derken annesi Emine Hebip de "Ben ölü ya da diri oğlumu istiyorum. 4 gündür perişan olduk. Hastayım zaten dayanamıyorum, oğlumun ölüsünü, dirisini istiyorum. Tez saatte çıkmasını istiyorum. Bir haber istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MESAJI DUYUNCA NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Mustafa Nacar'ın ağabeyi Ahmet Nacar ise bir an önce denizcilerin kurtarılmasını beklediklerini ifade ederek, "Ben dünden beri bir gelişme görmüyorum. Ben devletimden rica ediyorum, benim kardeşimi ve oradaki kardeşlerimizi, canlarımızı bir an önce kurtarsınlar. Ölü veya diri ama artık biz canlarımızı istiyoruz. Batmadan 20-25 dakika önce babama 'Hakkınızı helal edin, batıyoruz' diye bir mesaj atmış. Ondan sonra da hiçbirimiz ulaşamadık. Mesajı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık. Saatlerce, günlerce aradık, ulaşamadık. Çok zor bir durum, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu. Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar ise "4 günden beri buradayız reisicumhurumdan yardım istiyorum. Yavrularımı çıkartsınlar. Bize yardım etsinler. Çok çaresiziz, umutsuzuz. Çıkarın yavrularımızı, 10 metreden adam çıkmaz mı?" dedi.