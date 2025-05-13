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Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlere 7 yıl hapis istemi

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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 çocuk şüpheli hakkında iddianame tamamlandı. 5 şüpheliye 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun "Birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme atmıştı. Ağır yaralanan Minguzzi, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor. Cinayet soruşturmasında geçtiğimi hafta olaya karıştığı tespit edilen iki şüpheli daha tutuklanmıştı.

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlere 7 yıl hapis istemi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

7 yıl az bile ağır ceza verilmeli ki bidaha acılı aileyi tehdit etmeye çekinsinler

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