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15 yaşındaki Nursel'in acı sonu! Süt sağmaya gittiği ahırda feci şekilde can verdi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, sabah süt sağmak için gittiği ahırda akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Saat 06.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, Nursel Momyak (15) süt sağmak için ablası Perinaz İpek (33) ile birlikte bahçedeki ahıra indi. Karanlık nedeniyle ablası, Nursel'den uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Lambayı eline alıp açmaya çalışan kız akıma kapıldı.

15 yaşındaki Nursel'in acı sonu! Süt sağmaya gittiği ahırda feci şekilde can verdi

Ablasının kabloyu prizden çekmesiyle kız çocuğu yere yığıldı. İpek'in çığlıklarına uyanan ev sakinleri, yerde hareketsiz yatan Nursel'i otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nursel Momyak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

15 yaşındaki Nursel'in acı sonu! Süt sağmaya gittiği ahırda feci şekilde can verdi

Nursel Momyak'ın yengesi, "Sabaha karşı ablasıyla birlikte süt sağmak için inmiş. Lambayı açarken akıma kapılmış. Ablası da kurtarmak için tutmuş ama hemen uzatma kablosunu prizden çekmiş. Kurtaramadılar. Bugün okulda sınavı vardı. Gece boyunca ders çalışmıştı. Çok iyi bir öğrenciydi" diye konuştu.

15 yaşındaki Nursel'in acı sonu! Süt sağmaya gittiği ahırda feci şekilde can verdi

Nursel Momyak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Adana Yüregir Adana 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

bence cocugu tum aile katletti

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