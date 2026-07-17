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Oğuzhan Uğur dahil 7 kişiye gözaltı

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Ahbap soruşturması kapsamında daha önce Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Ahbap soruşturması kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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