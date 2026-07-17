Oğuzhan Uğur dahil 7 kişiye gözaltı
Ahbap soruşturması kapsamında daha önce Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Ahbap soruşturması kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı