Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öldürülen teröristlerin pek çok eyleme karıştığı ve askerlerimizi şehit ettikleri belirlendi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TERÖRİSTLERLE SICAK ÇATIŞMAYA GİRDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla, teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ONLARCA KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU EYLEMLERİN TALİMATINI VERMİŞ

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Şehmus Malazgirt kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi.

3 ÖRGÜT EYLEMİNE KATILDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan Şervan Botan kod adlı Şakir Erdemci, Eylem kod adlı Hazret Kaçar, Nurhak kod adlı Nurettin Tekin, Axin kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristlerin ise; 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi.