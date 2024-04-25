Ağrı İl Emniyet Müdürü, öğrencinin mektubuna cevap verdi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sevde Oğul'un yazdığı mektuba cevap yazarak mektup ile birlikte hediyeler gönderdi.

Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sevde Oğul, okuma-yazmayı yeni öğrenmesine rağmen ilk mektubunu Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'a yazarak 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Sevde Oğul'un mektubuna duygulanan İl Emniyet Müdürü İpar, mektuba cevap vererek minik öğrenciye Nevşehir Emniyet Müdürlüğü personeli aracılığıyla mektup ile birlikte çeşitli hediyeler gönderdi. Kendi ve emniyet teşkilatı adına öğrenci Sevde Oğul'a teşekkür eden İpar, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü olarak, şehrimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Suçlularla mücadele ediyor, kazaları önlüyor ve ihtiyaç duyan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görevimizi yerine getirirken, minik kalplerden gelen sevgi ve destek bizim için çok büyük bir güç kaynağıdır" dedi.

İpar, Sevde Oğul'un mektubunun kendilerini ne kadar mutlu ettiğini ve motive ettiğini de sözlerine ekledi. - AĞRI