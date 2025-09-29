Haberler

Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Tutuklandı

Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Tutuklandı
Ağrı'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin kaldığı adreste 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla ilgili 1 organizatör tutuklandı.

Ağrı'da düzensiz göçmenlerin barındırıldığı adrese düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken 1 şüpheli organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin barındırıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 1 şüpheli organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

