Ağrı'da tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, il merkezindeki kontrol noktasında bir tır durduruldu.

Ekiplerin yaptığı aramada, tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili adli makamlarca tıra el konulurken, yakalanan 1 şüpheli organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı
