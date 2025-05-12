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Ağrı'da Çocuklarla Uygunsuz İçerik Paylaşımına Soruşturma Başlatıldı

Ağrı'da Çocuklarla Uygunsuz İçerik Paylaşımına Soruşturma Başlatıldı
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Ağrı Valiliği, sosyal medyada küçük çocuklarla uygunsuz içerikler paylaşan bir şahsın gözaltına alındığını ve konu hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ağrı Valiliği, sosyal medyada küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması olayına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Söz konusu içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kolluk birimlerimizce derhal harekete geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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