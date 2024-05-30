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Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

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Ağrı'da kimliği belirsiz bir kadın, sokak ortasında üstsüz şekilde dolaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle karşılanan olayda o ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ağrı'da bir kadının üstsüz bir şekilde yürüdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Kadının, kahvehanede oturan kişilerin yanına giderek iki soru yöneltti O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AĞRI SOKAKLARINDA ÇIRILÇIPLAK GEZDİ

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ifade edilen bir kadın, üstünü çıkardıktan sonra sokakta çıplak şekilde dolaşmaya başladı. Vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"HAYATIMI ALDIĞINIZA DEĞDİ Mİ?"

Kahvehanenin önüne giden öfkeli kadın, kapının önünde oturan kişilere "Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?" diyerek bağırmaya başladı. Daha sonra çırılçıplak yürümeye devam eden kadın yoğun araç trafiğinin olduğu otoyolda yürüyüşünü sürdürdü.

ÇIPLAK KADIN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri gelene kadar kimse kadına herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bölgeye gelen ekipler, kadını karakola götürdü. Yaşananlara kimse anlam veremezken olaydan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Salih Isık:

ÜLKECE KAFAYI YEDİK.....

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Son Yörük:

Ne cekiyorsunuz belliki kadin cinnet gecirmis kimbilir ne gelmis basina video cekeceginize ustunu ortmesi icin birseyler getirseydiniz hadi erkekleri gectim yahu bir tane bayan yokmu orada yasayan kizin ustunu ortup polis gelene kadar su verip ne oldu cocugum neden bunu yaptin diyen bir kisi yokmuydu dogusu batisi insanlik bukadar öldümü insanlar ölüyor cinnet geciriyor sizler elinizde telefon bunlari cekiyorsunuz yardim edin yahu.inanmak istiyorum iyi insanlarinda kaldigina..

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Hikmet Bal:

havalar sıcak serinlemek istemiştir belki

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ağrı'da ne işi var bunun onu düşünüyorum :)

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BARBAROS:

Ayakları üşütürsen ısıtırsın geçer, böbrekleri üşütürsen ısıtırsın geçer amaaaaaa Kafayı üşütürsen o ısıtmayla geçmiyor

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