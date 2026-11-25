Ağrı'da akredite arama kurtarma ekipleri, kamu destek ekipleri ve Destek AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi. Programda arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli ekipmanlar da ekiplere teslim edildi.

Ağrı'da afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında akredite arama kurtarma ekiplerine yönelik sertifika ve arma takdim töreni düzenlendi. Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, AFAD genel müdürleri, daire başkanları ve il protokolünün katıldığı programda kamu destek ekipleri ile Destek AFAD gönüllülerine de sertifikaları verildi. Törende ekiplerin afet ve acil durumlarda kullanacağı çeşitli arama kurtarma malzemeleri teslim edildi.

"Afetlere hazır olmak bizim için bir tercih değil, sorumluluktur"

Vali Önder Bozkurt, afetlerin nerede ve ne zaman meydana geleceğinin bilinmediğini belirterek, "Afetlere hazır olmak zorundayız. Bu aslında bizler için bir tercih değil, hem ülkemize hem de bizlere karşı bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluktan hareketle yerel yöneticilerimiz, kaymakamlarımız, kurum amirlerimiz ve sizlerin katkılarıyla böyle bir program düzenledik. Burada ortak sorumlulukla, iş birliği içerisinde hareket eden ve yaşadığı şehri seven insanlar var. Eğitimlerini büyük bir özveriyle tamamlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı