Ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'İn Edremit ilçesinde çam ağacını budamak isterken elektrik akımına kapılan kişi öldü.
Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesinde evinin önünde bulunan çam ağacını budamak isteyen Saim Ünver, dalların elektrik hatlarına temas etmesiyle şebeke akımına kapıldı.
EKİPLER AĞACA ÇIKTI
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı merdivenli araç ile ekipler ağaca çıktı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ünver'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ağaçtan indirilen Ünver'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa