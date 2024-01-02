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16 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini bıçakladı

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Çorum'da ağabey ve kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da ağabey ve kardeş arasında çıkan kavgada kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hastaneye kaldırıldı.

AĞABEYİNİ ELİNDEN BIÇAKLADI

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.E. ile ağabeyi M.M.E. (23), Beytepe 3. Cadde üzerindeki ikametlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E. üzerinde bulundurduğu bıçak ile ağabeyi M.M.E.'yi elinden bıçakladı. Kavga seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Yaralı ağabey, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren kardeş A.C.E. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti

Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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