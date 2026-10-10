Haberler

Afyonkarahisar Sandıklı'da TikTok'ta liseye tehdit videosu paylaşan 2 çocuk tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 8 Eylül’de TikTok üzerinden bir liseye yönelik tehdit içerikli video paylaşan 3 çocuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuklardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, TikTok üzerinden bir liseye yönelik tehdit içerikli video paylaşan 3 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 8 Eylül'de TikTok üzerinden Sandıklı ilçesindeki bir liseyle ilgili tehdit içerikli video çeken T.G. (15), E.H.A. (15) ve F.Y.C. (16) isimli çocuklar hakkında Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan çocukların ikametlerinde suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sandıklı Adliyesi'ne sevk edilen 3 çocuktan biri hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 2 çocuk tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 79 sitede yayınlandı.
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

Tavuk pilav yerken yaptığı hayatını değiştirdi! Herkes onu konuşuyor
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek