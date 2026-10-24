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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 9-23 Ekim tarihleri arasında 7 ilçede öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi düzenledi. Eğitimlerde 37 öğretmen ve bin 607 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilçede öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 9-23 Ekim tarihleri arasında İscehisar, Sinanpaşa, Sandıklı, Emirdağ, Çay, Dinar ve Bolvadin ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde, 37 öğretmen ve bin 607 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerle öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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