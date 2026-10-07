Afyonkarahisar Dinar'da jandarma 206 kişiye siber güvenlik eğitimi verdi

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dinar ilçesindeki liselerde 16 öğretmen ve 190 öğrenci olmak üzere toplam 206 kişiye yönelik bilinçlendirme faaliyeti düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği ve dijital dünyadaki riskler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı