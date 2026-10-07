Afyonkarahisar Dinar'da jandarma 206 kişiye siber güvenlik eğitimi verdi

Afyonkarahisar Dinar'da jandarma 206 kişiye siber güvenlik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki liselerde jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik ve güvenli internet eğitimi verdi. Eğitimlere 16 öğretmen ve 190 öğrenci katıldı; toplam 206 kişiye siber zorbalık ve parola güvenliği anlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dinar ilçesindeki liselerde 16 öğretmen ve 190 öğrenci olmak üzere toplam 206 kişiye yönelik bilinçlendirme faaliyeti düzenlendi.
Gerçekleştirilen eğitimlerde siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği ve dijital dünyadaki riskler hakkında bilgilendirme yapıldı.