Afyonkarahisar'daki Orman Yangınına Müdahale Eden 5 Görevli Taburcu Edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova Köyü'nde çıkan orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 görevli, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale sırasında 5 kişi yaralandı. Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekiplerde görevli olan bu kişiler, dumandan etkilenmeleri ve çeşitli hafif yaralanmalar nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren orman işçileri ve gönüllülerden oluşan yaralı ekip üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan ilk müdahale ve gözlem sürecinin ardından 5 yaralının tamamı taburcu edildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini, rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevlerin yeniden yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, yangına müdahalede görev alan tüm ekiplerin canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. - AFYONKARAHİSAR