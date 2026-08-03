Haberler

1.25 Milyar TL'lik Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 8 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan 1 milyar 250 milyon TL işlem hacmi tespit edilen çeteye yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı; 8'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL işlem hacmi tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun' çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların kripto hesaplara aktarılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var

İstanbul'da facia! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

Otluk alanda çıktı, teknelere sıçradı! Dumanlar tüm ilçeyi sardı
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap