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Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 milyon lira gaspa kalkışan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

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Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 milyon lira gaspa kalkışan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 milyon lira gaspa kalkışan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde tarlada çalışan bir şahıs 3 şüphelinin darbesiyle ağır yaralandı. Yaklaşık 1 milyon lirayı gasp etmeye çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli, JASAT operasyonuyla 24 saat geçmeden yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde tarlada çalışan şahsı darbederek yaklaşık 1 milyon lirasını gasp etmeye çalışan 3 şüpheli, JASAT ekiplerinin operasyonuyla 24 saat geçmeden yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dereçine beldesinde tarlada çalışan A.O.B., aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen İ.Ö. ile Konya'dan geldiği belirtilen Ö.K. ve G.S.'nin saldırısına uğradı. Üç şüphelinin A.O.B.'yi öldüresiye darbettiği ve traktöründeki yaklaşık 1 milyon lirayı gasp etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan A.O.B., ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, şüphelileri ve olayda kullanılan aracı tespit etti. Düzenlenen operasyonla İ.Ö., Ö.K. ve G.S. olaydan 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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