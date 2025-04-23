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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı
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Emirdağ ilçesinde mevsimsel iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren iki kişi, evlerinde yapılan baskında 1 kilo 407 gram esrar ve 297 adet uyuşturucu hap ile yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız av tüfekleri ile kenevir bitkisi de ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da evlerine kurdukları mevsimsel iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren 2 şahıs bir kilo 407 gram esrar ile 297 adet uyuşturucu hap ile jandarmaya yakalandılar.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.E.Ö. ve A.A. isimli şahısların ikametinde mevsimsel iklimlendirme sistemiyle yasadışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların evlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada mevsimsel iklimlendirme sistemi, 1 kilo 407 gram esrar, 63 kök kenevir bitkisi,

32 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 297 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahıslara ayrıca ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 19 bin 593 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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