Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından 2 bin 193 uyuşturucu hapla yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent girişinde yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada araç içerisinde 2 bin 193 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.A., Y.B. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı