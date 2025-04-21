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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Erenler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklette bir kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 35 APZ 886 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.E.'nin kullandığı 03 ADZ 615 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan R.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü S.E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanlarına polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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