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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk 8 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Üclerkayası köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

M.A.T. (22) yönetimindeki 03 ADN 552 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı yönden gelenİ.T. (33) idaresindeki 26 KY 349 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsüyle birlikte M.M.A. (20), A.T.T. (20), İ.C.T. (21), B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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