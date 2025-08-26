Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin devrildiği trafik kazasında yaralanan 3 vatandaşa UMKE ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 08.20 sıralarında Şuhut ilçesi Kocatepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Tek taraflı meydana gelen trafik kazasında 3 vatandaş yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi UMKE ekibi yaptı

Zafer Yürüyüşü çerçevesinde gece boyu sağlık nöbeti tutan UMKE ekibi, program dönüşünde kaza ile karşılaştı. Hızla olay yerine intikal eden UMKE ekipleri, yaralılara acil tıbbi müdahalede bulunarak nakil önceliğini belirlemek amacıyla triyaj uyguladı. UMKE ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ileri tetkik ve tedavileri için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
