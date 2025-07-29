Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 3 kişi yaralandı. Jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G. idaresindeki 03 KF 002 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ü.K., yönetimindeki 03 AU 220 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden G.G., Y.G. ve F.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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